Qual é o Estado com população mais velha do Brasil?

Dados do Censo de 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram os Estados com as populações mais velhas do País.A mediana de idade é um indicador que separa uma população em duas partes iguais: 50% da população é mais jovem que essa idade, e os outros 50% são mais velhos.

O Rio Grande do Sul é o Estado com maior proporção de idosos do País com uma mediana de idade de 38 anos. Isso significa que metade da população tem até 38 anos, e a outra metade tem mais do que isso.Em seguida, aparece o Rio de Janeiro com uma mediana de idade de 37 anos.

