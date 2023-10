Qual é o Estado com população mais nova do Brasil?

Dados do Censo de 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram os Estados com as populações mais novas do País.A mediana de idade é um indicador que separa uma população em duas partes iguais: 50% da população é mais jovem que essa idade, e os outros 50% são mais velhos.

Roraima é o Estado com maior proporção de jovens do País com uma mediana de idade de 26 anos anos. Isso significa que metade da população tem até 26 anos, e a outra metade tem mais do que isso.Foto: Reprodução: Redes SociaisTambém da região Norte, o Amapá apresenta uma mediana de idade de 27 anos.Foto: Reprodução: Redes SociaisDiariamente o Terra traz conteúdos para você se manter informado.

