Qual é a fortuna de Taylor Swift? Agência faz as contas e confirma: cantora já é bilionária

? Que a cantora é um fenômeno pop e de business, ninguém duvida. É basicamente um conglomerado multinacional, com a base de clientes mais fiel do mundo, a CEO mais carismática de todas e um poder econômico sem igual.

A Eras Tour, com 53 shows este ano, adicionou nada menos do que US$ 4,3 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de riquezas geradas por um país) americano este ano, segundo estimativas da Bloomberg Economics.

O filme do show bateu recorde de arrecadação. E o seu álbum mais recente, 1988 (Taylor’s Version) deve também se tornar o mais vendido do ano. A habilidade sem igual da cantora em ganhar dinheiro a alçou a um novo posto: o de bilionária. Uma análise da agência Bloomberg estimou a fortuna de Taylor Swift e chegou à cifra de US$ 1,1 bilhão - o equivalente a R$ 5,5 bilhões. headtopics.com

- Além de ser um talento de sua geração, Taylor Swift é uma grande economista - avalia Carolyn Sloane, professora de Economia do Trabalho na Universidade de Chicago. - Taylor tem ótimas ideias, é capaz de levá-las adiante e parece ser bastante propensa a correr riscos.

- Cada endosso, parceria e movimento de negócios que ela adota faz parte de um plano mais amplo meticulosamente construído. A Bloomberg fez uma estimativa sobre a fortuna de Swift conservadora, com base apenas em ativos e ganhos que puderam ser confirmados ou rastreados a partir de números divulgados publicamente. headtopics.com

O cálculo levou em consideração o valor estimado de seu catálogo musical, assim como ganhos em contratos de streaming, vendas de música, ingressos para shows e venda de mercadorias.

Taylor Swift e mais: veja as estreias de filmes e séries da semanaVeja as estreias de filmes e séries nos principais serviços de streaming e no cinema! Consulte Mais informação ⮕

Qual a distância entre a eleição argentina e a brasileiraQual a distância entre a eleição argentina e a brasileira Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza ou LDU: qual o elenco mais valioso da final?Brasileiros têm mais que o dobro do valor do elenco dos equatorianos; confira tudo sobre a final entre Fortaleza e LDU Consulte Mais informação ⮕

Qual foi a causa da morte do ator Matthew Perry?Ator famoso pelo personagem Chandler Bing em 'Friends' morreus aos 54 anos em Los Angeles Consulte Mais informação ⮕

Descubra para qual time torcia Matthew Perry, estrela de “Friends” que morreu aos 54 anosAtor era conhecido por ser um grande fã de hóquei no gelo Consulte Mais informação ⮕

Palestinos invadem armazéns de agência da ONU em Gaza para pegar comida e produtos de higienePalestinos invadem armazéns de agência da ONU em Gaza para pegar comida e produtos de higiene Consulte Mais informação ⮕