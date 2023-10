Qual a cidade do Brasil com maior proporção de homens na população?

Foto: Divulgação/Prefeitura de BalbinosDados do Censo de 2022 divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGBE) mostram as cidades com mais homens do que mulheres.O Censo apontou que a cidade com maior porcentual de população masculina do Brasil é Balbinos, localizada no interior de São Paulo. Em segundo lugar está Lavínia (SP), seguida por Iaras (SP).

340 detentos, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado. Esse número supera a do restante da cidade, que é de 1.537 habitantes.Conforme o IBGE, o número de habitantes era de 1.313 em 2000, e passou para 3.932 em 2010. Isso representa um crescimento populacional de 200% em uma década, um dos maiores já registrados em uma cidade brasileira.

