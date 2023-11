Quadrinista argentina tem participação cancelada na CCXP após post racista

A quadrinista argentina Patricia Breccia teve a participação cancelada na CCXP de 2023, em São Paulo. A Comic Con Experience (CCXP) – maior feira de cultura geek do Brasil – anunciou na terça-feira (21) o cancelamento da participação no evento de 2023 da quadrinista argentina Patricia Breccia, após ela publicar um post racista no Facebook. No texto, Breccia chama de “gorila obeso e marrom, daqueles que abundam no Congo urbano” um ladrão que havia roubado o celular dela na segunda-feira (20).





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

El Gobierno confía en que el pacto con Sumar acelere las negociaciones con ERC y JuntsJunts mantiene su plan negociador pese a la consulta por la investidura del ‘Gobierno’ paralelo de Puigdemont. El PSOE convoca al comité federal este sábado para aprobar la consulta a la militancia sobre el acuerdo de coalición con Sumar, pero no sobre la amnistía.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

El cómic venezolano también migraLa ilustradora Laura Guarisco publica ‘Nido’, una conmovedora novela gráfica sobre la migración venezolana

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Consiéntete y comparte placer con los juguetes sexuales de LELO: ahora con un 60% de descuentoDisfruta de estas rebajas con motivo del Black Friday y recibe de regalo con cada compra un artículo de maquillaje de LELO

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Un cómic sobre las odiseas de los inmigrantesLos expertos de ‘Babelia’ reseñan los títulos de Antonio Altarriba, Sonsoles Ónega, Alfonso Goizueta, Ricardo Dudda, Bora Chung, Tomás González, Francesco Petrarca, Pedro Carlos González Cuevas, Charles Bukowski y Eva Vaz

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

La militancia de Junts aprueba con un apoyo del 86% el acuerdo con el PSOEEl 67% de los afiliados con derecho a voto participa en la votación para convalidar el acuerdo sellado en Bruselas

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Detenido en Málaga un supuesto colaborador del terrorista yihadista que mató a dos personas en BruselasAmbos estaban vinculados con “actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado”, según el Ministerio del Interior

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »