Quênia vence a São Silvestre no masculino e feminino

O Quênia manteve o seu domínio na 98ª edição da São Silvestre e venceu tanto no masculino como no feminino. Entre os homens, Timothy Kiplagat Rono venceu com o tempo de 44min52, enquanto Catherine Reline levou o bicampeonato em 49min54 entre as mulheres. Com isso, o Brasil viu o seu jejum de vitória na mais tradicional prova de rua do País aumentar. No feminino, o último triunfo aconteceu com Lucélia Peres, em 2006.

No masculino, Marilson Gomes dos Santos ganhou em 2010, na última vez que um brasileiro esteve no topo do pódio. Timothy Kiplagat Ronoh colocou um bom ritmo desde o início da prova e não diminuiu o ritmo nem na temida subida da Brigadeiro Luis Antônio, último trecho antes do retorno para a Avenida Paulista. Ele chegou até pedir os aplausos do público presente na rua da capital paulista. Emmanuel Bor (45min28s) e Reuben Longosiwa (45min44s), também do Quênia, ficaram com a segunda e terceira posição, respectivamente





