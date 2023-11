Pyongyang promete implantar novas armas na fronteira após suspensão de acordo com a Coreia do Sul

Pyongyang prometeu implantar novas armas 'mais fortes' na fronteira depois que Coreia do Sul suspendeu partes do acordo e aumentou a vigilância na região. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, inspecionando o lançamento de um foguete que transportava o satélite de reconhecimento 'Malligyong-1' do Local de lançamento do satélite Sohae na província de North Phyongan. 22/11/2023 - , um dia depois de Seul suspender parcialmente um acordo militar de 2018 entre os países.

O pacto foi suspenso em protesto contra o lançamento de um satélite espião por Pyongyang. A Coreia do Norte disse num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal KCNA que iria restaurar todas as medidas militares que havia suspendido devido ao acordo com a Coreia do Sul. Inicialmente, ele foi concebido para diminuir a tensão ao longo da sua fronteira compartilhada entre as nações vizinhas. “De agora em diante, nosso exército nunca estará vinculado ao Acordo Militar Norte-Sul de 19 de setembro”, afirmou o comunicado de Pyongyang





Rússia está ajudando Coreia do Norte a lançar satélite espião, aponta inteligência sul-coreanaAs duas tentativas do regime norte-coreano de lançar o seu primeiro satélite de reconhecimento este ano fracassaram

Coreia do Sul, Japão e EUA condenam fornecimento de armas norte-coreano à RússiaCoreia do Sul, Japão e Estados Unidos 'condenam energicamente' o fornecimento de armas da Coreia do Norte a Moscou, afirmaram os aliados em uma declaração

Coreia do Sul, Japão e EUA condenam fornecimento de armas norte-coreanas à RússiaDurante a sua visita à Rússia em setembro, Kim declarou que as relações bilaterais com Moscou eram a 'prioridade número um' do seu país

Rússia diz que estabelecerá laços estreitos com Coreia do Norte "em todas as áreas"Afirmação ocorre um dia um dia depois que a Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos condenaram o fornecimento de armas de Pyongyang à Moscou

'Coreia do Norte está prestes a fornecer armas à Rússia', diz inteligência britânica

EUA denunciam aumento de cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte

