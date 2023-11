PT se movimenta para evitar acordo prematuro na presidência da Câmara

A possível candidatura de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, em 2025, já provoca incômodo no governo e movimentos no PT para evitar um acordo prematuro que possa deixar o partido em desvantagem em relação a outras legendas. A atuação preventiva ocorre após sinalizações favoráveis de petistas aos dois principais pré-candidatos a comandar a Casa — Lula diz que 'falhas' do governo no primeiro ano não podem se repetir: 'Vimos como o adversário joga'.

Nas últimas semanas, deputados do PT de São Paulo jantaram em Brasília com Pereira e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos. Da mesma forma, o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), viajou a países asiáticos ao lado de Elmar e Lira. Vice-presidente do PT, o deputado Washington Quaquá (RJ) chegou a dizer em entrevista ao jornal português “Correio da Manhã” que a legenda não vai ter candidato próprio e elogiou Pereira, a quem classificou como sendo alguém “de muita confiança”. Na mesma entrevista, declarou que o PT precisa estar alinhado a Lira. Hoje Elmar é visto como nome mais próximo do presidente da Casa e sua escolha pessoal para ser seu sucessor. Um dia depois das declarações de Quaquá, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), desautorizou os movimentos de petistas e citou a possibilidade de o partido apresentar candidatura própria, o que não acontece desde 2015, quando a sigla foi derrotada por Eduardo Cunha (na época no MDB

:

JORNALOGLOBO: Governo propõe corrigir FGTS pela poupança a partir de 2025Centrais sindicais pediram adiamento da retomada do julgamento no STF sobre o tema para tentar chegar a um acordo

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Governo propõe corrigir FGTS pela poupança a partir de 2025Centrais sindicais pediram adiamento da retomada do julgamento no STF sobre o tema para tentar chegar a um acordo

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

EXAME: Governo propõe corrigir FGTS pela poupança a partir de 2025Centrais sindicais pediram adiamento da retomada do julgamento no STF sobre o tema para tentar chegar a um acordo

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Fórmula 1 estende contrato com São Paulo para Interlagos receber GP até 2030Originalmente, o contrato com São Paulo para a realização do Grande Prêmio tinha validade até 2025

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Ginasta Arthur Nory faz rara aparição ao lado do namoradoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Depois de Lira, Lula deve conversar com Pacheco sobre as pautas econômicas prioritáriasMeta fiscal também pode entrar nas conversas; interlocutores de ambos já articulam a data do encontro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »