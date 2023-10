PT prefere Moro ou Michelle Bolsonaro?

Em caso de cassação de mandato do senador Sergio Moro, Michelle Bolsonaro é a favorita à vitória em eleição suplementar no Paraná, segundo pesquisa do Instituto Paraná divulgada hoje.

O ex-juiz da Lava Jato é alvo de ações movidas pelo PL do Paraná e pela coligação de esquerda liderada pelo PT.

