PT exalta Dia Nacional do Livro com palavra errada em postagem: 'distrubui'

O Partido dos Trabalhadores (PT) usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao Dia do Livro, comemorado neste domingo (29.out), com um erro de digitação na arte do post a uma frase atribuída ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na imagem, Lula aparece sorrindo em uma foto com uma frase escrita ao lado com letras em marca d'água:"Um Brasil que distrubui livros em vez de armas".

A postagem havia sido feita no começo da manhã deste domingo, mas foi apagada no começo da tarde, por volta de 13h. No entanto, o erro de digitação não passou despercebido por críticos do governo, que usaram o print para debochar do presidente nas redes sociais.

