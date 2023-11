PS5 Slim: veja fotos comparando tamanho com modelo original

Na parte traseira, a saída de ar foi simplificada, mas todas as conexões permanecem idênticas.O novo modelo é significativamente menor que a versão tradicional.As fotos mostram como o leitor de disco removível vai se parecer no PS5 Slim. Em uma das imagens compartilhadas, o informante confirma a necessidade de conexão com a internet para instalar o componente.A saída de ar da parte traseira do PS5 Slim é significativamente mais simples.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TEC_MUNDO: Halloween: 6 filmes de terror em alta para assistir no HBO MaxNeste Halloween, confira 6 opções de filmes de terror aterrorizantes para assistir no HBO Max!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 30/10O décimo dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil. Nesta segunda-feira (30), os atletas brasileiros subiram 10 vezes no pódio.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta terça-feira, 31O mês de outubro chega ao fim e, com ele, o outono está em seu ápice, no Hemisfério Norte. E é de lá que vem a associação simbólica dessa época do ano com o

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Robô aspirador volta a ficar em oferta na AmazonConfira nossa curadoria com os modelos que estão pelos melhores preços

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Avell fala sobre alto desempenho e presença no mercado nacionalApostando em notebooks refrigerados à àgua, Avell busca atender do gamer ao profissional; confira a entrevista!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Palmeiras é o 15º maior clube de futebol do mundo no YouTubePalmeiras alcançou marca expressiva em seu canal oficial no YouTube; confira o ranking completo

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕