Prova de redação do Enem começa neste domingo

A prova do Enem começa neste domingo (05.nov) com as provas de redação, linguagens e ciências humanas. A prova de redação é um grande desafio nessa maratona. O candidato deve saber dissertar sobre o tema e elaborar uma proposta de intervenção em um texto com no mínimo sete e no máximo 30 linhas. A cartilha do participante traz mais detalhes de como deve ser a estrutura da redação, além dos exemplos comentados de redações que obtiveram a nota máxima.

"Com base na situação-problema, você deverá expressar sua opinião, ou seja, apresentar um ponto de vista. Para isso, inicie o texto apresentando seu ponto de vista, desenvolva justificativas para comprovar esse ponto de vista e elabore conclusão que dê um fechamento à discussão proposta no texto, compondo o processo argumentativo", explica. Outra orientação do Inep é ler atentamente o que a prova está pedindo. "Para alcançar bom desempenho na prova de redação do Enem, você deve, antes de escrever seu texto, fazer uma leitura cuidadosa da proposta apresentada, dos textos motivadores e das instruções, a fim de que possa compreender perfeitamente o que está sendo solicitado", diz a cartilha. A prova de redação do Enem conta com textos que contextualizam o assunto sobre o qual se deve escrever. Os textos, no entanto, devem apenas servir de apoio. Caso o participante copie esses textos, ele poderá zerar a redação

:

SBTNEWS: Enem 2023: Ao menos oito capitais terão transporte gratuito em dias de provaEnem 2023: Ao menos oito capitais terão transporte gratuito em dias de prova

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Enem 2023: Pelo menos oito capitais terão transporte gratuito em dias de provaEnem 2023: Pelo menos oito capitais terão transporte gratuito em dias de prova

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Enem 2023: aprenda a organizar seu tempo de provaÉ muito importante saber como organizar o seu tempo durante as cinco horas de prova para conseguir acertar o máximo de questão possíveis

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Enem 2023: O que pode e o que não pode levar no dia da prova?É obrigatório apresentar um documento oficial com foto; versões digitais como e-Título, CNH Digital e RG Digital também serão aceitas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Enem 2023: Como administrar a ansiedade antes e durante a prova?Rotina de sono e boa alimentação podem ajudar na preparação; no dia, exercício de respiração e 'pés no chão' também auxiliam

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Enem 2023: pelo menos dez capitais liberam ônibus gratuito para a provaLista tem São Paulo (SP), Aracaju (SE), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Vitória (ES), além de cidades médias que também adotaram a medida

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »