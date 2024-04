Prouni: prazo para entrega de documentação termina hoje

Segundo o Ministério da Educação , a documentação , que engloba comprovantes de renda familiar e histórico escolar, deve ser entregue virtualmente ou presencial na instituição de ensino onde o candidato foi selecionado. Até a data estipulada, o estudante também poderá ser submetido a um processo seletivo próprio da universidade. O Prouni é responsável por oferecer bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em universidades particulares .

Para participar é preciso ter realizado uma das últimas duas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter renda de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.236).O programa tem duas edições por ano, com oferta de bolsas para ingresso no primeiro e no segundo semestres. Ao todo, nesta primeira edição, são ofertadas 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituiçõe

Prouni Bolsas De Estudo Documentação Prazo Universidades Particulares

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



sbtnews / 🏆 25. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministério da Educação abre lista de espera para o Prouni; saiba como manifestar interessePrograma oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%), em cursos de graduação e de formação específica

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

MEC e Câmara ainda buscam acordo sobre Novo Ensino Médio, mas relator prevê votação nesta semanaPrincipal impasse entre Ministério da Educação e deputados está em relação à carga horária

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Saquarema tem aumento na geração de empregos em 2024, segundo dados do Ministério do TrabalhoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Lista de espera para o Prouni já está aberta; saiba como se inscreverCandidatos podem manifestar interesse até as 23h59 de amanhã pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Governo afirma que quem não sabia onde estavam móveis era a gestão de BolsonaroA busca pelos móveis terminou no segundo semestre de 2023, segundo a Secom

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Na Comissão de Educação, Nikolas alternará pautas entre semana “polêmica” e semana “tranquila” | Blogs CNNSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »