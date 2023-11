Proteínas de plantas, que prometiam revolução, têm futuro incerto

À SUA ESCOLHA - Ampla variedade de produtos plant-based da Beyond Meat (acima), hambúrguer de planta do Burger King (abaixo, à esq.) e gado para abate: consumidores preferem carne de verdade Algumas inovações parecem seguir um ciclo inevitável. Primeiro elas despertam curiosidade, depois geram certa euforia e, por fim, levam à decepção.

Nos Estados Unidos, principal mercado desse tipo de produto no mundo, as vendas estão em queda. Em julho, segundo dados apurados pela consultoria Circana, elas diminuíram 20% em relação ao mesmo período do ano passado. O caso mais marcante é o da Beyond Meat, startup californiana que já foi a principal referência da revolução trazida pelas proteínas de plantas.

Em entrevista recente, o presidente da Beyond Meat, Ethan Brown, afirmou que grupos de interesse “semearam dúvidas e medo” em torno das carnes vegetais. A crise se alastrou para outros países. A britânica Meatless Farm, que fornecia produtos veganos para redes de restaurantes, pediu falência, enquanto gigantes como a suíça Nestlé reduziram sua linha de produtos. headtopics.com

Somados, esses fatores explicam por que o mercado plant-based é considerado de nicho. Estudos mostram que apenas 4% da população brasileira se declara vegana ou vegetariana — para quebrar essa barreira, seria preciso uma combinação melhor de preço e sabor. Uma nova tendência, entretanto, poderá saciar a fome de vegetarianos e carnívoros. São as carnes sintéticas, também conhecidas como(carne cultivada).

