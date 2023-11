Proprietário de pastelaria é indiciado por forjar injúria racial em Campo Bom

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou, nesta sexta-feira, o proprietário de uma pastelaria na cidade de Campo Bom, por forjar uma situação de injúria racial, no dia 14 de novembro. Gabriel Fernandes teria criado uma conta fake e feito um pedido na própria loja. No campo de observações, pediu “por gentileza” que fosse enviado um “motoboy branco” por não gostar de negros “encostando na comida”.

O homem, que é negro, chegou a registrar ocorrência, divulgou prints do caso e, por fim, confessou, em novo depoimento, que foi ele mesmo o autor do pedido e do comentário racista. Delegado responsável pelas investigações, Rodrigo Câmara diz que, ao ser confrontado, Gabriel falou que simulou as mensagens “por motivos particulares que não gostaria de divulgar”





