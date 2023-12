Proprietário de imóvel em Portugal se recusa a alugar para brasileiros

“Quando a pessoa que estava me ajudando a achar apartamento, uma portuguesa muito experiente, disse que era para uma cliente do Brasil, ele simplesmente começou a se exaltar”, conta Márcia. “Ele disse que não alugava apartamentos para brasileiros, que são todos 'fanfarrões' e barulhentos, que colocam muitas pessoas na casa porque não têm condições, etc.

”Márcia conta que a assessora portuguesa então explicou calmamente que o proprietário estava enganado e que sua cliente era uma advogada casada e com filhos que tinha um contrato de trabalho fixo. “Ao receber essas informações, ele se acalmou um pouco e tentou voltar atrás, se explicar, mas aí quem não quis nem ver a casa fui eu, tamanho foi o desrespeito sem nem ao menos saber sobre minha história.”A corretora brasileira Amanda Barreto Mello, que trabalha com venda e aluguel de imóveis em Portugal desde 2015, diz que já ouviu claramente de donos de imóveis que eles não gostariam de alugar para brasileiro





