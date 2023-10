Proposta define regras para uso de inteligência artificial

De acordo com o projeto, imagens de pessoas falecidas só poderão ser manipuladas por inteligência artificial mediante autorização de parentes próximospara o uso de imagens e de obras por sistemas de inteligência artificial (IA). O texto altera o Código Civil e a Lei de Direitos Autorais.

De acordo com o projeto, imagens de pessoas falecidas só poderão ser manipuladas por inteligência artificial mediante autorização de parentes próximos, como cônjuge, filhos e pais. No caso das obras, o texto prevê que cabe ao autor autorizar previamente a utilização do conteúdo para treinamento de sistemas de inteligência artificial. E estabelece ainda que obras produzidas por inteligência artificial não geram direitos autorais.

“É nítido que o uso de obras autorais para treinar sistemas de inteligência artificial, com a criação de novas obras, gera proveito econômico direto para as plataformas e prejudica a exploração econômica da obra original, que perde mercado para obras criadas por IA”“A necessidade de autorização prévia e o pagamento de royalties para uso de obras autorais para treinamento de sistemas de IA é o posicionamento mais adequado frente... headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Conselho de Segurança da ONU rejeita proposta de resolução dos EUANo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Comitês da Petrobras divergiram de proposta de reservaComitês de Investimentos e de Minoritários divergiram da destinação de parte do lucro para formação de reserva estatutária Consulte Mais informação ⮕

Dino sobre fim da progressão de pena: 'jamais defenderia proposta inconstitucional'Ministro da Justiça afirmou que é favorável a um conjunto de propostas legislativas para se debater sobre segurança pública. Consulte Mais informação ⮕

Everton Ribeiro é procurado por gigante da Série A, que sinaliza proposta de dois anosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Minério e petróleo criticam 'imposto do pecado'Proposta do senador Eduardo Braga (MDB-AM) taxaria setores em 1% Consulte Mais informação ⮕

Israel x Hamas: Brasil negocia nova resolução no Conselho de Segurança da ONUVeto dos Estados Unidos derrubou proposta brasileira na semana passada Consulte Mais informação ⮕