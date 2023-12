Promoções de jogos para Xbox com até 95% de desconto

Ei, gamer: a Black Friday já passou mas o Xbox ainda tem uma porção de jogos com preço reduzido! Como de praxe, listamos as 40 principais promoções para Xbox One, Xbox Series S e Series X em mídia física e formato digital com até 95% de desconto.

Phil Spencer fala pela primeira vez sobre preço do Xbox Series S no Brasil Dentre os destaques de games para Xbox com desconto nesta semana, você vai encontrar títulos como Blasphemous, Ashen, Bayonetta, Quantum Break, Mato Anomalies, Scars Above e Deadlight: Director's Cut, que ainda está custando apenas R$ 2,90. As melhores promoções para Xbox na Microsoft Store Misturando mídias, com gameplay e série de TV (inclusa no pacote!) complementando a trama, Quantum Break está em promoção no Xbo





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Xbox Series S e Series X: como funciona a retrocompatibilidade?Quem tem um console mais recente da Microsoft pode jogar os games antigos da família Xbox

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Jogos para PC com até 95% de desconto na SteamA Valve está oferecendo uma porção de jogos PC com preços bastante reduzidos na Steam, incluindo títulos como Lies of P, Atelier Ryza 3, Ender Lilies, Dandy Ace, Overcooked! 2, Goat Simulator, Deathloop, Ni no Kuni, Prey e Half-Life 2: Deathmatch.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Pesquisa Quaest: Para 95% do mercado financeiro, o governo não conseguirá zerar déficit em 2024 | EconomiaApenas 5% dos 87 profissionais de fundos de investimentos ouvidos esperam o cumprimento da meta fiscal

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

95% do mercado financeiro acredita que governo não conseguirá zerar déficit em 2024, mostra pesquisaMesmo que todas as medidas anunciadas pelo governo para turbinar a arrecadação em 2024 sejam aprovadas, apenas 14% dos entrevistados esperam que o pacote leve à zeragem do rombo nas contas públicas

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Pesquisa mostra que 95% dos NFTs não valem mais nada; entendaApós movimentar mais de US$ 17 bilhões, mercado de 'tokens não fungíveis', peças virtuais únicas autenticadas digitalmente, entra em queda expressiva

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Brasil deixa de diagnosticar de 75% a 95% dos casos de Alzheimer, alerta relatórioDados são de levantamento de médica e pesquisadora Claudia Suemoto, da Universidade de São Paulo

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »