Projetos da agenda verde serão votados em novembro na Câmara, afirma Arnaldo Jardim

projetos que envolvem a agenda verde."É uma corrida contra o tempo. Mas queremos ver se esse conjunto de decisões legislativas sacramenta o compromisso do parlamento e do país com a economia de baixo carbono", afirmou Jardim durante o

O parlamentar participou do painel"O papel do parlamento na agenda verde" ao lado da deputada estadual Marina Helou (Rede-SP) e do deputado federal Vitor. O evento é realizado pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) e pela Brasil AYA Earth Partners. A EXAME é parceira de mídia.]", disse.

Consulte Mais informação:

exame »

O risco que Jardim Botânico enfrenta com mudanças climáticasCoordenador da Coleção Viva do JBRJ, Marcus Nadruz Coelho faz alerta à coluna Consulte Mais informação ⮕

Homem é preso após furtar loja de uniformes no Jardim Flamboyant, em Cabo FrioJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política. Consulte Mais informação ⮕

Amcham Brasil apresentará à COP28 R$ 31 bi em projetos ambientais do setor privadoComandado pela Amcham Brasil, o movimento visa identificar as principais ações privadas ligadas à causa ambiental no País para mostrar o comprometimento do empresariado nacional com o tema Consulte Mais informação ⮕

Cultura divulga lista de pareceristas para avaliação técnica de projetosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Empresas preveem R$ 31 bi para projetos de preservaçãoMovimento liderado pela Amcham vai apresentar mais de 180 iniciativas privadas na COP28, no mês que vem, nos Emirados Árabes Consulte Mais informação ⮕

Rede é lançada para levantar dinheiro para projetos climáticos na América Latina e CaribeTambém foi criado um conselho consultivo sênior para impulsionar o progresso net zero na região, com participação dos brasileiros Joaquim Levy e Ilan Goldfajn Consulte Mais informação ⮕