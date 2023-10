Projeto na Câmara institui oficialmente 2 de Dezembro como Dia Nacional do Samba

Informalmente considerado o Dia Nacional do Samba, o 2 de Dezembro deve ser oficializado como a data do ritmo que é a identidade musical brasileira para o mundo. O Projeto de Lei 5190/23, que inclui a data no calendário oficial do país, foi apresentado à Mesa Diretora da Câmara pelos deputados federais Washington Quaquá (PT-RJ) e Ricardo Abrão (União-RJ).

“O samba, no Brasil, além da importância cultural, tem tido também um papel de grande relevância na economia, na política e na sociedade em geral, a julgar pelas letras das músicas e pelos temas carnavalescos, sobretudo das Escolas de Samba”, diz Quaquá, criador da Frente Parlamentar em Defesa do Samba e da Valorização do Carnaval.

