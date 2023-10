Projeto Fisio Casa abre vagas para profissionais da fisioterapia de Araruama

Araruama - A Prefeitura de Araruama deu início às inscrições para as fisioterapeutas que desejem fazer parte do projeto Fisio Casa. A oportunidade é válida para as profissionais que residam nos bairros Fazendinha, Centro, Outeiro, XV de Novembro e no distrito de São Vicente.

A iniciativa transforma a casa das profissionais da saúde em núcleos municipais de fisioterapia, facilitando o atendimento da população e contribuindo para a geração de trabalho e renda. Para se inscrever de forma gratuita, é necessário comparecer presencialmente à Secretaria de Administração, localizada no Paço Principal, na Rua John Kennedy, 120 - Centro, das 9h às 18h.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Denúncia mostra despejo de esgoto na Lagoa de Araruama, em São Pedro da AldeiaJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política. Consulte Mais informação ⮕

Prefeitura amplia serviços para os microempreendedores individuais de AraruamaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Nome mais cotado para o Detran, André Mônica é chave para a disputa em AraruamaNome mais cotado para o Detran, André Mônica é chave para a disputa em Araruama Consulte Mais informação ⮕

Jornada Científica de Araruama promove conscientização sobre as práticas sustentáveisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Projeto de lei sobre offshores inclui taxação de criptomoedas no exteriorTexto qualifica os investimentos em criptomoedas e com carteiras digitais mantidas no exterior como aplicações financeiras sujeitas às mesmas alíquotas Consulte Mais informação ⮕

Projeto Território da Juventude foi lançado em NiteróiNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕