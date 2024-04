Projeto de lei visa regulamentar contratação de pessoal temporário na educação no Rio de Janeiro

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) recebeu o projeto de lei nº 3290, de 2024, encaminhado pelo Poder Executivo, que visa regulamentar a contratação de pessoal por tempo determinado para o exercício do magistério, ensino técnico e demais funções de apoio à educação. O objetivo é atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, de acordo com a justificativa do governador Cláudio Castro (PL).

De acordo com a proposta, a contratação será realizada em regime especial por prazo determinado, mediante processo seletivo simplificado que observará critérios objetivos e impessoais de recrutamento. Além disso, será "garantida a ampla divulgação de todas as etapas do processo seletivo, conforme regulamentação específica

