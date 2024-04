Projeto de Lei obriga organizadores de eventos a informarem níveis máximos de ruído

O Projeto de Lei 613/24 obriga organizadores de eventos esportivos, artísticos e culturais a informarem o público, no momento da venda ou distribuição dos ingressos, quais os níveis máximos de ruído previstos para o local. A Câmara dos Deputados analisa a proposta. A altura do som, em decibéis, deverá ser informada considerando a distância entre a fonte sonora e o ponto mais próximo que o público pode ficar no espetáculo.

“O objetivo é tornar obrigatória a disponibilização de informações sobre pressão sonora máxima (volume máximo do som) a que está exposto o público em eventos esportivos, artísticos e culturais', explica a autora do projeto, deputada Rosângela Reis (PL-MG). A intenção é garantir o direito do consumidor à informação. 'Sobretudo em relação a produtos e serviços que possam ser prejudiciais à saúde”, acrescenta a parlamenta

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Agenda de política: Lula recebe Macron e Câmara deve votar projeto da Lei de FalênciasHá expectativa de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúna com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar do calendário da reforma tributária

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Câmara adia análise de projeto que altera lei das falências para líderes revisarem mudançasDeputados avaliaram que não haveria tempo para revisões e eventuais correções do último parecer

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Câmara aprova projeto de lei do novo ensino médio, com grade horária flexívelO texto estabelece a carga horária básica de disciplinas essenciais e cinco “itinerários formativos” com uma grade de matérias mais flexível, de acordo com a área de interesse do estudante

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Projeto que muda Lei de Falências pode travar a pauta da CâmaraSubstitutivo da deputada Dani Cunha, que modifica o PL elaborado pelo governo, é criticado pela comunidade jurídica

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Projeto de lei que pode proibir o TikTok é aprovado na Câmara dos Deputados dos EUAOs legisladores dos EUA aprovaram um projeto de lei que pode proibir o TikTok das lojas de aplicativos dos EUA devido a preocupações de segurança nacional relacionadas à sua controladora chinesa, ByteDance.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Câmara dos EUA aprova projeto de lei que pode banir TikTok: o que acontece agora?Projeto de lei tem altas chances de ser aprovado no país e pode levar à proibição ou venda do TikTok

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »