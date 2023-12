Projeto de Lei altera regras para emissoras de radiodifusão no Brasil

Sem qualquer alarde, a Comissão de Comunicação e Direito Digital do Congresso aprovou um Projeto de Lei que mexe bastante com a já preocupante estrutura de comunicação no Brasil. O PL aprovado (7/2023) altera o Decreto-Lei 236, de 1967 e passa a permitir que emissoras de radiodifusão sejam organizadas como sociedade unipessoal (ou seja, de apenas um sócio) e que sociedades de qualquer natureza jurídica, inclusive a unipessoal, possam atuar no mercado de radiodifusão.

Além de alterar a permissão para quem pode atuar na radiodifusão no país, o PL também amplia o número máximo de estações de rádio e televisão que cada entidade pode ter. Atualmente, de acordo com a legislação ainda vigente, cada grupo pode ter seis estações de rádio de frequência modulada (FM) com alcance local e três rádios de alcance regional em ondas médias. Em relação às TVs, o número atual que pode ser outorgado a cada entidade ou grupo é de 10 estaçõe





