Projeto de estádio do Flamengo anima torcedores

Projeto de estádio do rubro-negro anima torcedores com as possibilidades de nova sede, e economia com o grande empreendimento comercial. Que o Flamengo tem o sonho de ter seu próprio estádio, não é novidade. Mas durante a gestão do presidente Rodolfo Landim, o tema novamente voltou à tona, especialmente por causa da remarcação de partidas por conta do complicado calendário do futebol brasileiro.

Mesmo que ainda falte um bom tempo para o projeto começar a sair do papel, algumas ideias sobre a futura sede já estão definidas. Veja quais são elas. Atualmente, Landim negocia com a Caixa Econômica Federal para adquirir um terreno no gasômetro, na zona portuária do Rio. O local conta com vários outros loteamentos, e fez parte do projeto de revitalização daquela área da cidade nas obras para as Olimpíadas da Rio-2016, mas acabou se tornando apenas uma grande área inutilizada





