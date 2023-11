Projecto Emponderamento LGBTQ+ Impacta Comunidades

Magibire explica que o projecto tem sido positivo, visto que tem suscitado questões relativas aos direitos da LGBTQ+na comunidade, graças à experiência e integração do Observatório Cidadão para Saúde (OCS) no grupo técnico Nacional de População-Chave, que inclui o Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Combate ao Sida.

Para Magibire, a participação do OCS e da KWAEDJA nos grupos técnicos de população-chave e direitos humanos na Província central de Manica é positiva porque explora a difusão dos resultados das pesquisas realizadas anteriormente.

Entre outras actividades, o projecto prevê a realização de um encontro de apresentação dos resultados da Monitoria da política Nacional de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos em Moçambique. Em seguida, os resultados serão partilhados com o MISAU, Rede de População-Chave de Moçambique e organizações da Sociedade Civil.

De acordo com Magibire, desde o início do projecto, já foram abrangidas 10 organizações e mais de 100 pessoas. Lucas Macha, Gestor de programas na KWAEDJA, afirma que a sua organização participou em várias actividades desde a sua implementação, incluindo saraus culturais, com a finalidade de criar debates elucidativos sobre as lutas e desafios que limitam a comunidade LGBTQ+ em vários sectores.

