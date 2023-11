Projeção para Selic sobe para 9,25% no fim de 2024 e para 8,75% em 2025, aponta Focus

A mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação oficial brasileira de 2023 caiu, de 4,65% para 4,63%, segundo o Relatório Focus, do Banco Central (BC), divulgado nesta segunda-feira (30) com estimativas coletadas até o fim da semana passada.taxa básica de juros (Selic)

, a mediana das estimativas manteve-se em 11,75% no fim de 2023, mas subiu de 9,00% para 9,25% no de 2024 e de 8,50% para 8,75% em 2025. A meta de inflação perseguida pelo BC é de 3,25% em 2023, e 3,00% em 2024 e 2025, sempre com margem de 1,5 p.p. para cima ou para baixo.A mediana das projeções para o crescimento da economia brasileira em 2023 teve novo ajuste para baixo, agora de 2,90% para 2,89%.

Para 2024, a mediana das expectativas para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) manteve-se em 1,50%. Para 2025, permaneceu em 1,90%. A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre, informou o IBGE no começo de setembro, acima da mediana das estimativas de 74 consultorias e bancos ouvidos pela reportagem do Valor, de +0,3%, com intervalo de projeções de -0,8% a +1,1%. O PIB do terceiro trimestre será conhecido no dia 5 de dezembro.Para 2024, a mediana das estimativas para a moeda americana também ficou parada, em R$ 5,05, entre uma semana e outra. Para 2025, permaneceu em R$ 5,10. headtopics.com

