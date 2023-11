Proibição de cervejas, regalias para jogadores e restrições para mulheres: o que esperar da Copa de 2034, na Arábia Saudita

Torcedores compram cerveja em um estande de Budweiser montado em uma das fan zones: Bud Zero álcool não agradou a todos — Foto: Erin Schaff/The New York Times — Isso é algo que honestamente temos que aplaudir nossos colegas no Catar, por avançar e provar definitivamente que é uma possibilidade e é algo que gostaríamos de repetir — falou Bader Alkadi em outubro, em Conferência de Líderes do Esporte, em Londres. Não foi aprofundado pelo vice-ministro, porém, se será permitida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas destinadas para torcedores e em hotéis, como foi no Catar.

No entanto, apesar da sociedade saudita ser sempre retratada como extremamente fechada, com regras rígidas de comportamento, restrições às mulheres, proibição da homossexualidade e não aceitação de manifestações religiosas públicas — que não o islamismo —, não é o que acontece no dia a dia, principalmente com visitantes.

— Para os estrangeiros, a realidade é outra. São acordos comerciais, business envolvido. Por isso, vivem como em bolhas — afirmou ao GLOBO a antropóloga Francirosy Campos Barbosa, pós-graduada na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em Teologia Islâmica.

Locais não entram nos compounds. Os funcionários são imigrantes que compõem a mão de obra barata do país. E, justamente por se tratar de uma bolha estrangeira, há tolerância ao consumo de álcool, mesmo proibido no país.

