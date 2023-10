Programas de transferência de renda afetam a oferta de trabalho em aplicativos?

especializado em realizar estudos sobre estratégias organizacionais e práticas de gestão envolvendo projetos com potencial de gerar alto impacto socioambiental.

As discussões sobre o papel das plataformas digitais na absorção de profissionais estão no centro do debate público sobre a economia do trabalho no mundo, inclusive no Brasil. Uma questão central é entender por que grupos sociais aderem a arranjos de trabalho por aplicativo.

Como estratégia empírica, foi utilizado um conjunto de testes econométricos para comparar a oferta de trabalho dos entregadores cujos domicílios foram beneficiados (grupo de tratamento) em relação aos entregadores cujos domicílios não foram beneficiados pelo AE (grupo de controle). A avaliação incorporou o efeito do tratamento de duas maneiras distintas. headtopics.com

A mensuração da oferta de trabalho dos entregadores também foi avaliada de duas maneiras diferentes: se o indivíduo continuou ocupado como entregador e o número total de horas semanais trabalhadas como entregador.

Para se ter uma sensibilidade da magnitude do impacto encontrado, pode-se comparar a perda salarial resultante da redução de horas trabalhadas com o valor total transferido pelo AE. headtopics.com

A interpretação principal é que o AE gera um ganho de bem-estar ao entregador beneficiado, sem gerar um efeito colateral de desincentivar o trabalho (“efeito preguiça”) que ocorreria caso muitos entregadores decidissem abandonar essa atividade.é mestre em Políticas Públicas pelo Insper. Graduado em economia (PUC-SP) e em Filosofia (USP). Atua como analista sênior na Tendência Consultoria.

