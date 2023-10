Programa Patrulha Agro/Cidennf será lançado em parceria com a Emater-Rio

Quissamã - O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) está se preparando para lançar o Programa Patrulha Agro/Cidennf em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio). O lançamento oficial do programa será realizado na Usina do Outeiro, em Cardoso Moreira, no dia 31 de outubro, às 10h.

Estamos unindo forças com os municípios para promover o desenvolvimento econômico e social, garantindo que nossas estradas rurais sejam seguras e bem mantidas. Esta é uma iniciativa que demonstra a capacidade de transformação que a união dos municípios pode oferecer', disse ela.

