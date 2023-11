Programa Desenrola já beneficiou 7 milhões de devedores no Brasil

Considerando outras fases, número de devedores que aderiram ao programa chega a 7 milhões. Na quarta-feira, governo fará o 'Dia D – Mutirão Desenrola', para estimular adesãonesta manhã. Segundo o ministro, 2,2 milhões de pessoas negociaram na plataforma, que dá descontos em uma série de dívidas, bancárias e não bancárias. O Desenrola foi lançado em julho e está dividido em duas grandes fases. A primeira foi só com dívidas bancárias e com negociação direta com as instituições.

A segunda está em andamento e as pessoas inadimplentes estão negociando pela plataforma desenvolvida pela Bolsa de Valores (B3), em parceria com o governo. Desde julho, o número total é de 7 milhões de pessoas que receberam algum desconto e renegociaram dívidas no âmbito do programa, até o momento. Desse total, 2,2 milhões foram na plataforma. — Nós temos 7 milhões de brasileiros que conseguiram pagar suas dívida





