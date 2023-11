Programa Desenrola Brasil facilita a negociação de dívidas

Em vigor desde a segunda quinzena de julho, o programa Desenrola Brasil do Governo Federal tem como objetivo facilitar a negociação de dívidas entre pessoas físicas/jurídicas e empresas, incluindo instituições bancárias. A iniciativa prevê uma redução no número de inadimplentes no país. Hoje (22), o Governo Federal realiza o 'Dia D – Mutirão Desenrola' especialmente para a renegociação de inadimplências.

Vale lembrar que as condições do programa acontecem até dia 31 de dezembro e, nesse meio tempo, os clientes com dívidas podem procurar as instituições – tal como o Procon. Abaixo, confira os bancos que já foram confirmados no programa. Aproveite para ver se sua organização financeira se enquadra no Desenrola Brasil. Programa Desenrola Brasil conta com a participação de diversas instituições financeiras. (Governo Federal/Reprodução) Desenrola Brasil: descubra se o seu banco integra a lista de participantes O Banco do Brasil e a Caixa Econômica não poderiam ficar de fora da iniciativa do Governo Federa





