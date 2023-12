Profissionais brasileiros encontram oportunidades no mercado de aviação dos EUA

Com escassez de habilitados para a aviação mundial e a abertura do mercado nos EUA, profissionais trocam aéreas nacionais por outras lá fora, mas arriscam fazer falta ao Brasil. A escassez de pilotos em companhias aéreas estrangeiras pode representar uma chance para os profissionais brasileiros voarem ainda mais alto.

Diante da falta de profissionais habilitados para conduzir jatos comerciais em seu território, os EUA abriram suas fronteiras recentemente e passaram a buscar mão de obra em outros países, como o Brasil, concorrendo com áreas da Ásia, particularmente do Oriente Médio, que já vêm recrutando pilotos também por aqui. Há pouco tempo, os EUA não incluíam os pilotos entre as profissões elegíveis para visto de trabalho no país. Mas isso mudou, embora ainda seja necessário preencher uma série de requisitos e apresentar documentos para obter a autorização de trabalho por lá





