Professora demitida após beijar aluno de 14 anos admitiu interesse em outros estudantes

Nas mensagens obtidas pelo EXTRA, a docente confessa que mantinha conversas com um segundo aluno através do Instagram e temia que o conteúdo pudesse ter sido lido pela mãe do adolescente. A professora trabalhava na escola municipal Vereador Felipe Avelino Moraes. Em conversas com uma aluna, ela contou que beijou o estudante após irem ao mercado juntos e ele deixá-la em casa. Acrescentou ainda que 'só o beijo não deu conta' e que quer 'transar com ele'.

Os dois estavam acompanhados de um outro rapaz, que também estuda na instituição





