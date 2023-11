Professor segura bebê de estudante durante aula para ajudá-la a estudar

O professor dá aula tranquilamente enquanto segura Pedro nos braços. O gesto de empatia do professor Jailson Fernandes transformou o dia da estudante Érica Silva. Mãe aos 17 anos, ela tem enfrentado dificuldades no retorno à escola. Durante a aula de Língua Portuguesa, Jailson segurou o filho de sete meses da aluna para que ela pudesse estudar de forma mais tranquila. O vídeo viralizou durante a semana no Ceará. 'Foi algo bem natural.

Quando vi ela com um bebê no colo na mesa dela se mexendo e ela sem conseguir acompanhar, copiar o conteúdo, instintivamente fui até ela e pedi para segurar o bebê e continuei a explicação da aula', contou ao g1 o professor. LEIA TAMBÉM: O momento foi gravado em uma escola pública do município de Pires Ferreira, que fica a cerca de 230 quilômetros de Fortalez





🏆 7. g1 » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Praia de João Fernandes: o paraíso bilíngue de BúziosPraia de João Fernandes: o paraíso bilíngue de Búzios

Fonte: sbtnews - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Marcelo Fernandes afirma que pênalti em Soteldo foi 'claríssimo'Em entrevista, Marcelo Fernandes, treinador do Peixe, afirmou que não gostou da atuação da equipe durante a partida

Fonte: Lance! - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Marcelo Fernandes diz que pênalti em Soteldo foi bem marcadoEm entrevista, Marcelo Fernandes, treinador do Peixe, afirmou que não gostou da atuação da equipe durante a partida

Fonte: Lance! - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Exoneração de Rita Serrano da presidência da Caixa é publicada no 'Diário Oficial da União'Escolhido por Lula será o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes

Fonte: jornalodia - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Dia especial: torcedor do Fluminense, Kauê Fernandes estreará no UFC no dia da final da LibertadoresKauê Fernandes esteve na final de 2008 e revelou uma promessa que fez se tudo der certo no dia 4 de novembro

Fonte: jornalodia - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Escola demite professor após pais dizerem que filme exibido seria “pornográfico”, diz sindicato'A Guerra do Fogo' tem classificação indicativa de 14 anos e teria sido escolhido para uma turma de 1º ano do Ensino Médio por riqueza histórica e antropológica

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »