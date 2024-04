Professor demitido por agredir alunos com faca durante paralisação estudantil

A Unicamp anunciou a demissão de um professor acusado de agredir e ameaçar alunos com uma faca durante uma paralisação estudantil em outubro de 2023. Unicamp informou que o Instituto de Biologia está apurando 'o possível desvio de recursos financeiros'(Unicamp) anunciou a demissão de um professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC), acusado de agredir e ameaçar alunos com uma faca durante uma paralisação estudantil em outubro de 2023 .

A decisão da exoneração foi publicada pela universidade no Diário Oficial na segunda-feira, 1º. A portaria justifica o desligamento de Rafael de Freitas Leão por considerar a conduta uma falta disciplinar gravíssima. As informações são da Folha de S.Paulo. O professor foi afastado do cargo desde 4 de outubro, no dia seguinte à sua detenção pela Polícia Militar dentro do campus da Unicam

