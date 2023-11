Produtos ficam mais caros na Black Friday, diz pesquisa

Pesquisa da XP que usou dados da inflação dos últimos dois anos para avaliar preços de produtos mais procurados na temporada de ofertas mostra que a maioria costuma ficar mais cara nessa época do ano. Novembro é um mês aguardado por aqueles que gostam de aproveitar uma promoção. Apesar de a Black Friday acontecer apenas na última sexta feira do mês, os descontos já começam a ser vistos ao longo de novembro, em uma espécie de 'esquenta'.

No entanto, é preciso ficar atento para não se empolgar com as promoções e acabar comprando produtos por preços até mais altos. Um estudo da XP, obtido com exclusividade pelo EXTRA, apontou quais são os itens que costumam realmente apresentar redução de preço nos dias em torno da Black Friday. Entre as categorias com descontos estão: televisores, computadores, perfumes e aparelhos de som





Semana Black Friday da Amazon começa com ofertas em diversos produtosHoje (17) começou a Semana Black Friday da Amazon, e entre os destaques estão as ofertas nos seus produtos, como o Smart Speaker com Alexa Echo Pop por R$ 180 e o Fire TV Stick Lite no mesmo valor. Apesar de ter um foco maior em oferecer os melhores descontos nos seus eventos exclusivos, como o Prime Day, a varejista nacional começou quente com as ofertas, trazendo desconto em diversas categorias do site e marcas renomadas, como Stanley, Apple, Samsung, Positivo e muitas outras. A seguir, veja algumas categorias e ofertas disponíveis: Ofertas da Semana de Black Friday Amazon Dispositivos Amazon Smart Speaker com Alexa Echo Pop por R$179,10 Fire TV Stick Lite por R$179,10 Echo Dot 5ª geração por R$269,10 Echo Show 5 3ª geração com tela por R$404,10 Echo Show 10 por R$1

Esquenta Black Friday da Amazon: Produtos para uma casa inteligente com descontos de até 38%Na campanha temos aparelhos para sua casa e também para seu pet!

Seca no Amazonas compromete transporte de produtos e ameaça descontos da Black FridayCustos extras para a entrega de produtos devem ser repassados ao consumidor final, dizem especialistas; impactos podem chegar até às compras do Natal

Ar-condicionado é um dos produtos mais procurados na Black FridayA pesquisa anual do Ibevar aponta que o ar-condicionado aparece entre os dez produtos mais procurados pelos consumidores neste período de promoções.

Black Friday deve movimentar R$ 15,5 bilhões no País em 2023, mostra pesquisaLevantamento da Abecs aponta ainda que o cartão de crédito e o Pix devem responder por maior parte da movimentação financeira na data

Black Friday deve movimentar R$ 15,5 bilhões em 2023, diz pesquisaLevantamento é da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) em parceria com o DataFolha

