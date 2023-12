Produtora pernambucana é mantida em cárcere privado, agredida e estuprada por empresário em São Paulo

A vítima era K., produtora pernambucana radicada nos EUA. Em agosto de 2021, ela viajou a São Paulo para encontrar o empresário pessoalmente, depois de um mês de paquera pelo Instagram. Durante os dias em que estiveram juntos, no entanto, K. disse à Justiça que foi mantida em cárcere privado, agredida e estuprada por Brennand. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Mulher do Recife por um irmão de K.

, a quem ela pediu ajuda por telefone enquanto ainda estava na Fazenda Bela Vista, em Porto Feliz (SP). Quando voltou à capital pernambucana, a produtora diz que foi pressionada e orientada por Brennand a desfazer o registro policial. "O único pedido que eu faço, o único, é pra encerrar o negócio na delegacia. Eu boto a polícia pra ir até você, você não precisa sair de casa", disse o empresário em uma dessas ligações"Você só vai dizer que seu irmão entendeu errado a briga que você teve. Que você saiu todos os dias em São Paulo. Que não teve nada disso de agressão. E pront





