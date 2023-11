Produtora aposta na biotecnologia como forma de investir na saúde do solo

Ela conta ser adepta à rotação de culturas e plantas de cobertura, utilizando aveia preta, centeio, nabo forrageiro, ervilhaca, milheto, trigo, entre outros. Além desta rotatividade, Coscrato explica que é importante acompanhar os avanços da biotecnologia, pois é por meio das proteínas inoculadas nas sementes que é possível usar menos defensivos químicos.

"Nós acreditamos que o trabalho que desenvolvemos no solo está pautado em biotecnologia. De acordo com as análises que fizemos, podemos plantar soja sem adubo, sem insumo na base, sem colocar nada de potássio. Pensando em sistema produtivo, paramos a Fazenda Santa Helena na terceira safra para fazer reciclagem de nutrientes, só com plantas de cobertura", ela diz.

Maíra Coscrato conta que os tratos culturais da lavoura costumavam considerar a aplicação química, mas há algumas safras a preferência pelos biológicos tem aumentado. Com isso, ela observa abundância de nutrientes com raízes mais profundas - fator relevante na agronomia.

"Isso tem se consolidado a cada ano e se reverte em rentabilidade, incluindo as novas cultivares de soja, com alto teto produtivo e que ajudam à descompactação do solo", afirma.A EXAME tem se dedicado à pauta das mulheres do agro, publicando uma série de histórias de empresárias rurais pelo país. Advogadas, dentistas, designers e outras profissionais passam por transição de carreira para encarar a lida no campo.

