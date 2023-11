Produtividade agropecuária impulsionará superávit da balança comercial do Brasil

A produtividade do setor agropecuário deve ser um dos fatores que continuará impulsionando o superávit da balança comercial do Brasil nos próximos anos, de acordo com um estudo realizado pela economista Iana Ferrão, do BTG Pactual. Para 2023, a expectativa da instituição é de superávit de US$ 95 bilhões — valor mais elevado da história e 50% maior do que o recorde anterior, de US$ 62,4 bilhões, registrado em 2022.

Em entrevista à CNN, Iana citou um levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) que mostrou que entre 2000 e 2019 o Brasil liderou a produtividade agropecuária mundial entre 187 países. "Desses 187 países que a USDA analisou, o Brasil foi o que teve maior aumento da atividade agropecuária. E olhando a abertura das importações desse ano e olhando a aprovação da reforma tributaria, as expectativas para a parte agro também são favoráveis nos próximos anos", avaliou Ian

