Produção de comida responde por 74% das emissões do Brasil

Os sistemas alimentares responderam por 73,7% (1,8 bilhão de toneladas) das 2,4 bilhões de toneladas brutas de gases de efeito estufa lançadas pelo Brasil em 2021. A estimativa é do Observatório do Clima (OC), que, em estudo inédito, apontou a agropecuária como um dos principais responsáveis pelas emissões, sobretudo pelo rebanho bovino.

"Esse estudo inova ao trazer um olhar transversal sobre as emissões, conectando numa cadeia todos os setores de emissão que são tratados isoladamente nas metodologias de inventários. E, no Brasil, os sistemas alimentares, e dentro deles a cadeia da carne bovina, respondem pela maior parcela das emissões, merecendo esse olhar especial", disse David Tsai, pesquisador do OC.

Um exemplo é o sequestro de carbono em solos, principalmente em pastagens bem manejadas. A imensa área de pastos degradados do Brasil - cerca de 96 milhões de hectares - torna o país um grande emissor, com cerca de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano."Esse relatório deveria ser lido pelos representantes do agronegócio e pelo governo como um chamado à responsabilidade. headtopics.com

