Produção agroindustrial sobe 2,5% em agosto, diz FGV Agro

A produção agroindustrial no Brasil avançou 2,5% em agosto em relação a igual mês de 2022, informou nesta sexta-feira, 27, a FGV Agro, que calcula o Índice de Produção Agroindustrial (PIMAgro). A instituição acrescentou, ainda, que este resultado foi 'o melhor mês de agosto dos últimos sete anos'.

'Em relação ao segmento de Produtos Não-Alimentícios, que caiu 1,7%, a FGV Agro informou que, desde setembro/2022, esse segmento não consegue registrar variação interanual positiva. 'De outra forma, é a décima segunda contração consecutiva', diz, na nota.

