Problemas na Justiça deixam Bolsonaro inelegível e podem fortalecer Trump em disputa por Presidência

Ambos os ex-presidentes enfrentam processos na Justiça, mas desfechos distintos até agora são fruto de diferenças importantes nos sistemas judiciais e eleitorais dos dois países. O ex-presidente americano Donald Trump chega à primária de New Hampshire, que será realizada na terça-feira (23/01), como pré-candidato favorito à indicação do Partido Republicano para concorrer à Presidência dos EUA.

O favoritismo de Trump, já apontado por diversas pesquisas, foi confirmado na semana passada, com sua vitória na primeira prévia do calendário eleitoral americano, em Iowa. Naquele Estado, Trump registrou 51% dos votos e vantagem de 30 pontos sobre o segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis. Por que problemas na Justiça deixaram Bolsonaro inelegível e podem fortalecer Trump em disputa por Presidência? No domingo (21/1), DeSantis anunciou sua desistência da corrida presidencial de 2024 e manifestou apoio a Trump. O movimento deixou Nikki Haley, ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, como a única rival significativa de Trump no partido





