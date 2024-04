Problemas de qualidade de fornecimento de energia elétrica afetam Enel Distribuição São Paulo

Os problemas de qualidade de fornecimento de energia elétrica devem tornar a vida da Enel Distribuição São Paulo mais difícil, especialmente no processo de renovação do contrato de concessão, que vence em 2026.

Pressões políticas e da opinião pública tendem a crescer, ao mesmo tempo que a tolerância de autoridades reguladoras para as falhas pode se reduzir em igual proporção

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



valoreconomico / 🏆 4. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Prefeito de São Paulo pede rescisão de contrato com a Enel após apagãoO prefeito Ricardo Nunes (MDB) pediu a rescisão do contrato com a Enel, empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica na cidade, após o apagão que ocorreu na região central. A Enel informou que restabeleceu o fornecimento de energia para a maioria dos clientes afetados.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Energia do centro de São Paulo não tem prazo para ser normalizada, diz EnelA Enel continuará alimentando endereços com instabilidade de energia com geradores a diesel; problema começou na segunda-feira (18).

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

MP junto ao TCU pede investigação contra Enel após três dias de apagão em São PauloHistórico de falta de energia por longos períodos pesa contra concessionária

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Apagão: Mil pontos seguem com problemas e Enel usa geradores para suprir energia em São PauloEntre idas e vindas, já são três dias com problemas no fornecimento de energia no centro da cidade

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Após apagão, Tribunal de Contas do Município de São Paulo vai analisar contrato da EnelEquipe do TCM-SP também vai analisar eventuais prejuízos gerados pela interrupção no fornecimento de luz e o atendimento ao consumidor

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Ministério de Minas e Energia pode punir Enel por apagão em São PauloEnergia foi restabelecida na manhã desta terça-feira (19); moradores e comerciantes ficaram cerca de 30 horas sem luz

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »