Problemas de fornecimento de energia deixam Paraty às escuras durante a Flip

Responsável pelo fornecimento de energia em Paraty, Enel informou que problema veio de 'ocorrência na linha de distribuição Mambucaba-Paraty'; Casa da Cultura recorreu a um gerador para manter sua programação. Com problemas de fornecimento de energia há alguns dias, Paraty ficou quase toda às escuras nesta quinta-feira (23), dia de abertura da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Exatamente na hora em que a primeira mesa do evento começou no Auditório da Matriz, a tradicional rua Dr.

Samuel Costa, com seus restaurantes e galerias, ficou às escuras. Também no fim da tarde, o problema se generalizou e muitas lojas e hotéis na região da Avenida Roberto Silveira, a principal da cidade, apagaram. No Centro Histórico, muitos lugares funcionavam em meia-fase e a Casa da Cultura precisou recorrer a um gerador para manter sua programação. Quando a luz acabou, ocorria a mesa 'As suas nebulosidades', com as poetas Dionne Brand e Angélica Freitas. O debate continuou e o ar condicionado seguiu funcionando no auditório





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Djokovic passa mal, é provocado por torcida em Paris, se vinga e alcança viradaSérvio teve muitos problemas com holandês e com o público na capital francesa

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Problemas com a bateria do Kindle: o que fazer?Descubra como resolver problemas com a bateria do Kindle e se o truque do congelador realmente funciona. Saiba o que fazer caso a bateria do Kindle esteja com problema.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Biden diz que China tem 'problemas reais' antes de reunião com Xi JinpingO presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na terça-feira (14) que a China tem 'problemas reais', poucas horas antes de uma reunião com o homólogo chinês Xi Jinping em San Francisco, que pretende estabilizar as relações entre os países.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Segundo show do RBD no Nilton Santos começa com atraso após problemas técnicosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

'100% das escolas estão com problemas resolvidos', diz Lula sobre Enem em SPNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Apple enfrenta problemas crescentes na China com queda de vendasA estreia-surpresa de um smartphone com processador 5G da Huawei em agosto também se aproveitou do patriotismo para ganhar mercado do iPhone

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »