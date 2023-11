Problemas de fertilidade afetam casal no Reino Unido

Cientistas estão descobrindo o que pode estar causando a queda da qualidade dos espermatozoides que parece ocorrer em todo o mundo. 'Nós podemos tratar de você. Não há problema. Podemos ajudá-la', disse o médico a Jennifer Hannington. O casal mora em Yorkshire, na Inglaterra, e vem tentando ter um bebê há dois anos. Eles sabiam que a concepção poderia ser difícil porque Jennifer sofre da síndrome de ovário policístico, uma condição que pode afetar a fertilidade.

O que eles não esperavam é que também houvesse problemas no lado de Ciaran. Exames revelaram baixa contagem de espermatozoides e baixa motilidade espermática. E, o que é pior, o tratamento destas condições é considerado mais difícil que o de Jennifer – em alguns casos, até impossível. Ciaran Hannington ainda se lembra da sua reação: 'Choque. Luto. Fiquei em total negação. Achei que os médicos tivessem se enganado





