“Problema não reside na ONU, mas no mundo”, diz embaixador sobre fracassos no Conselho de Segurança

Após repetidos fracassos em encontrar consenso por parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), o embaixador e ex-chefe da Delegação do Brasil para Assuntos de Desarmamento e Direitos Humanos em Genebra Marcos Azambuja avalia que “o problema não reside nas Nações Unidas, e sim no poder mundial, que é dividido entre potências que não se entendem”.

“A passagem mostrou o Brasil de volta como um país que procura harmonia, entendimento e vê os bons argumentos de um lado e de outro. Mas, sobretudo, que no nosso país há paz. Eu não quero dizer que nós somos exemplares, mas o Oriente Médio teria muito o que aprender conosco.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Conselho de Segurança da ONU rejeita resoluções da Rússia e dos EUA sobre conflito em GazaÓrgão não chega a consenso em votação marcada por acusações mútuas entre russos e americanos Consulte Mais informação ⮕

Israel x Hamas: Brasil negocia nova resolução no Conselho de Segurança da ONUVeto dos Estados Unidos derrubou proposta brasileira na semana passada Consulte Mais informação ⮕

Vetos sucessivos no Conselho de Segurança expõem inação da ONU e necessidade de reformaCom dois gols de cabeça, Peixe se recupera de goleada histórica e deixa o Z-4; Coxa permanece na vice-lanterna Consulte Mais informação ⮕

Lula diz que quer democratizar Conselho de Segurança da ONUPresidente afirmou que os cinco membros permanentes são os que 'fazem guerra' Consulte Mais informação ⮕

A conversa de Mauro Vieira com a presidente da Cruz Vermelha sobre GazaO chanceler está em Nova York para participar de reuniões do Conselho de Segurança da ONU Consulte Mais informação ⮕

Nova resolução do Brasil sobre guerra entre Israel e Hamas sairá na próxima semanaEsta será a quinta resolução apresentada no conselho de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) Consulte Mais informação ⮕