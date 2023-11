Problema com avião provoca fechamento de Congonhas

O acidente ocorreu às 19h50 desta quarta,. quando um Piper Aircraft PA-42 que vinha de Cuiabá (MT) quebrou seu trem de pouso. Segundo a concessionária Aena, a aeronave transportava um paciente, que foi retirado em segurança.

A concessionária acrescentou que, apesar de não ter havido feridos, os pousos e decolagens na pista principal de Congonhas ficarão suspensos até que o avião médico seja retirado da pista. Foi o segundo problema no aeroporto em menos de uma semana, assinala o jornal paulistano. No último domingo, 29, Congonhas também fechou temporariamente por causa de um pneu furado em uma aeronave particular.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Pousos e decolagens são suspensos em Congonhas após aeronave quebrarAvião modelo Piper Aircraft PA-42 teve problemas no trem de pouso durante aterrissagem

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Cuiabá x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoNo feriado de Finados, quinta-feira (2), o Vasco enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, em situação de vida ou morte no Campeonato Brasileiro.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Ramón Díaz fará mudanças e esboça time do Vasco para jogo contra o CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Sem Vegetti, Vasco terá de encontrar 'novo goleador' contra o CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Cuiabá x Vasco: estatísticas e informações do jogo pela 31ª rodada do BrasileirãoDesesperado, Cruzmaltino precisa vencer pra seguir vivo

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Atacante do Cuiabá comenta após gol polêmico contra o Botafogo: 'Não pega na mão'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕