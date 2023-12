Privatização da água em debate no Brasil

A constante redução da água disponível, agravada por mudanças climáticas, tem ampliado a disputa pelos recursos hídricos e alimentado novas tentativas de privatização da água, o que ainda não se concretizou graças à forte resistência dos que a consideram um bem essencial à vida, de uso comum, e seu acesso universal, um direito humano. Mas o plano de substituir as estatais por algumas poucas empresas privadas de grande porte está a pleno vapor.

A privatização da EMAE (Empresa Metropolitana de Água e Energia Elétrica) e da Sabesp vem sendo forçada pelo governador Tarcísio de Freitas sem transparência e debate com a sociedade, de modo açodado e sem estudos alternativos de modelos que melhor atendem o interesse público. Prevalece uma visão ideológica tacanha, pela qual “o privado é sempre melhor que o público”, não importam os fato





