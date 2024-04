PRISA Media estrena el programa de vídeo ¿Y ahora qué?

PRISA Media estrena este jueves el programa de vídeo ¿Y ahora qué?, que abordará cada semana distintos temas de actualidad. Periodistas de las cabeceras españolas del grupo —EL PAÍS, Cadena SER, El HuffPost, AS, LOS40 y Cinco Días— aportarán información, perspectivas y análisis junto a invitados relevantes de ámbitos tan variados como la política, la económica, el deporte, la cultura o el entretenimiento. Se emitirá desde el plató de la redacción de EL PAÍS a partir de las 20.

00 horas y se podrá seguir tanto en el diario como en la Cadena SER y El HuffPost. Esta semana la guerra en Gaza, en la que han muerto ya 200 cooperantes y más de 30.000 palestinos, será uno de los temas centrales. Además, ¿Y ahora qué? explicará cómo debería cambiar la ley para que los despidos se adecuen a las normas europeas y se acercará al fenómeno de los incels y a lo que puede pasar en el País Vasco en estas elecciones autonómica

